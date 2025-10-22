22.10.2025 17:55 Віталій Хіневич

Скільки продовольчих магазинів Харкова можуть працювати під час блекауту

У більшості супермаркетів, в торгових центрах, на АЗС обладнані спеціальні місця для підзарядки гаджетів на час відсутності електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У зв’язку з регулярними ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, суб’єкти господарювання продовжують обладнувати свої заклади джерелами автономного живлення, аби на випадок перебоїв з електропостачанням мати можливість забезпечувати харків’ян необхідними товарами, ліками, пальним тощо.

Станом на сьогодні під час блекаутів у місті готові працювати 1173 продовольчих магазини, 207 магазинів непродовольчих товарів, 475 аптек, 139 АЗС.

До можливих відключень електроенергії підготувалися 44 ветеринарні клініки та 119 зоомагазинів. Також функціонують всі 48 ринків та торговельних майданчиків.

