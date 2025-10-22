    
22.10.2025  18:31   Дмитро Колонєй

Стало відомо, яка буде погода до кінця жовтня

Метеорологи спрогнозували зміни у температурі повітря.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, температура в Україні підскочить аж до 20°C. «Бабине літо» накриє Україну. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, поступове підвищення температури розпочнеться 24 жовтня. До цього часу в країні переважатиме прохолодна та дощова погода, однак уже з середини наступного тижня очікується стабільне потепління. Це пов'язано  з надходженням теплого повітря з півдня та південного заходу Європи, а також підвищенням атмосферного тиску. Це сприятиме формуванню ясної та сухої погоди на більшій частині території країни.
 
З 26 по 30 жовтня 2025 року буде найтепліший період. У цей час очікується більше сонячних днів, а вітер поступово стихатиме.
 
Опади залишаться лише в окремих районах — переважно на Заході та частково на Півночі країни. На решті території очікується суха погода з короткочасними проясненнями.
 
Такі умови відповідають класичному періоду "бабиного літа", яке традиційно триває лише кілька днів, однак у 2025 році тепла погода може затриматися довше звичайного. Синоптики прогнозують, що сприятлива температурна тенденція збережеться щонайменше до кінця жовтня.
 
Після затяжних дощів і прохолодних вихідних Україну очікує помітне потепління. Починаючи з 24 жовтня, погода поступово стабілізується, а вже з 26 по 30 жовтня українці зможуть насолодитися останніми теплими днями осені.
 
