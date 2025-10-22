22.10.2025 19:07 Дмитро Колонєй

Графіки погодинних відключень на Харківщині на 23 жовтня 2025 року

Стало відомо, як вимикатимуть світло по Харківщині у четвер.



Графіки погодинних відключень на Харківщині на 23 жовтня 2025 року



Як повідомляє РЕДПОСТ , з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми у четвер, 23 жовтня 2025 року, з 07:00 до 23:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Застосовуватимуться 1,5 черги відключень. Перелік адрес за чергами - тут

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго".