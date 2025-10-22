22.10.2025 19:51 Дмитро Колонєй

У харківській школі побудували укриття на сотні учнів

Сертифіковане укриття при харківському учбовому закладі облаштоване за підтримки міста-побратима Нюрнберг.



Як повідомляє РЕДПОСТ , відкритий за допомогою німецьких партнерів безпеси простір прийматиме понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни. У навчальному закладі

повністю замінили вікна,

відремонтували дах

реконструювали укриття,

адаптували до сучасних стандартів безпеки.

Під час онлайн-зустрічі з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом, представниками Асоціації побратимства «Харків-Нюрнберг» міський голова Ігор Терехов наголосив на важливості міжнародної підтримки та безпечного навчального середовища для школярів.

«У 2022 році біля цієї школи вибухнула ракета. Будівлю було серйозно пошкоджено. Але завдяки нашій співпраці сьогодні ми маємо тут безпечне укриття, в якому діти можуть повноцінно навчатися», - сказав Ігор Терехов.

Своєю чергою Маркус Кьоніг запевнив, що підтримка триватиме.

«Важливо, щоб українські діти мали змогу навчатися у школах, з учителями. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно», - зазначив мер.

