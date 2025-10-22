22.10.2025 15:50 Віталій Хіневич

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару БпЛА

До 9 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару БпЛА по дитсадку та прилеглим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Внаслідок обстрілу сталось 3 осередки займань. Найбільший з них площею 500 м кв. — в будівлі дитячого садочку.

Рятувальники ДСНС разом з поліцейськими та волонтерами оперативно евакуювали 48 дітей. О 14:26 всі осередки пожеж ліквідовані.

За попередніми даними внаслідок ворожої атаки 1 чоловік загинув, ще 9 людей постраждали.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 60 співробітників та 13 одиниць техніки ДСНС, в тому числі психологи, піротехнічні та кінологічні розрахунки. Також на місці працювали співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби м. Харкова.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

