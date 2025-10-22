    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару БпЛА
22.10.2025  15:50   Віталій Хіневич

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару БпЛА

До 9 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару БпЛА по дитсадку та прилеглим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Одна людина загинула.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Внаслідок обстрілу сталось 3 осередки займань. Найбільший з них площею 500 м кв. — в будівлі дитячого садочку.
 
Рятувальники ДСНС разом з поліцейськими та волонтерами оперативно евакуювали 48 дітей. О 14:26 всі осередки пожеж ліквідовані.
 
 
За попередніми даними внаслідок ворожої атаки 1 чоловік загинув, ще 9 людей постраждали.
 
 
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 60 співробітників та 13 одиниць техніки ДСНС, в тому числі психологи, піротехнічні та кінологічні розрахунки. Також на місці працювали співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби м. Харкова.
 
 
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про евакуацію дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
