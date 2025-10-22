    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Евакуація дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА: відео
22.10.2025  13:30   Рита Парфенова

Евакуація дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА: відео

Під час атаки БпЛА по Харкову в укритті дитсадка перебували 48 дітей — усіх евакуювали. На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація наслідків удару.

У Харкові триває ліквідація наслідків російського удару безпілотника, який влучив у приватний дитячий садок у Холодногірському районі. Пожежу на місці вже локалізовано. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, усіх евакуювали у безпечне місце. За попередніми даними, загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Також унаслідок атаки виникли пожежі у багатоквартирному будинку та в недіючій складській будівлі. На місці події працюють усі міські служби — рятувальники, медики та комунальники.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ публякував фото наслідків ударів трьома «шахедами» по приватному дитячому садку в Харкові.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 Надзвичайні події Атака шахедів на Харків: серед постраждалих дітей немає 22.10 Надзвичайні події Атака БпЛА на Харків: один загиблий і п’ятеро поранених 22.10 Надзвичайні події У Харкові через влучання БпЛА в приватний дитсадок є постраждалі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 