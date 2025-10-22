22.10.2025 13:30 Рита Парфенова

Евакуація дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА: відео

Під час атаки БпЛА по Харкову в укритті дитсадка перебували 48 дітей — усіх евакуювали. На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація наслідків удару.

У Харкові триває ліквідація наслідків російського удару безпілотника, який влучив у приватний дитячий садок у Холодногірському районі. Пожежу на місці вже локалізовано. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, усіх евакуювали у безпечне місце. За попередніми даними, загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Також унаслідок атаки виникли пожежі у багатоквартирному будинку та в недіючій складській будівлі. На місці події працюють усі міські служби — рятувальники, медики та комунальники.

