    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Ворог вдарив трьома «шахедами» по приватному дитсадку в Харкові: фото наслідків
22.10.2025  12:50   

Ворог вдарив трьома «шахедами» по приватному дитсадку в Харкові: фото наслідків

Російський агресор сьогодні, 22 жовтня, завдав ударів трьома «шахедами» по приватному дитячому садку в Харкові.


РЕДПОСТ
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, під час обстрілу всіх дітей евакуювали до найпростішого укриття в цій будівлі. Станом на зараз співробітники ДСНС продовжують гасити пожежу на місці вибухів. 
 
«Семеро людей постраждали, серед яких п’ятеро - це комунальники, які працювали поруч з цією будівлею. Одна людина, на жаль, загинула. Пошкоджень зазнали офісні приміщення та чотири житлові будинки, розташовані поблизу», - розповів мер.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області.
 
 

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Надзвичайні події Ворог вдарив безпілотником по Харкову 22.10 Надзвичайні події Дивом оминуло велике горе: Ігор Терехов про ворожу атаку на дитячий садок 22.10 Надзвичайні події Евакуація дітей з харківського дитсадка після ударів БпЛА: відео
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 