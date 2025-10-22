22.10.2025 12:50

Ворог вдарив трьома «шахедами» по приватному дитсадку в Харкові: фото наслідків

Російський агресор сьогодні, 22 жовтня, завдав ударів трьома «шахедами» по приватному дитячому садку в Харкові.



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, під час обстрілу всіх дітей евакуювали до найпростішого укриття в цій будівлі. Станом на зараз співробітники ДСНС продовжують гасити пожежу на місці вибухів.

«Семеро людей постраждали, серед яких п’ятеро - це комунальники, які працювали поруч з цією будівлею. Одна людина, на жаль, загинула. Пошкоджень зазнали офісні приміщення та чотири житлові будинки, розташовані поблизу», - розповів мер.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області.

