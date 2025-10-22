22.10.2025 08:55 Рита Парфенова

На Харківщині за добу обстріляно три населені пункти: подробиці

Минулої доби ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області. Постраждалих немає, проте пошкоджено транспорт та залізничні об’єкт.



на фото: с. Курилівка

Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися три населені пункти Харківської області, повідомляє РЕДПОСТ.

За інформацією обласної військової адміністрації, противник активно застосовував різні види озброєння, зокрема один безпілотник типу «Герань-2» та два FPV-дрони.

У місті Лозова внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури та один автомобіль.

У Куп’янському районі, у селі Катеринівка, ворожі удари зруйнували ще один транспортний засіб. Попри руйнування, постраждалих серед населення немає.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 людини, залишилося 41. Від початку його роботи допомогу отримали вже 8680 осіб.

