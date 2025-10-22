22.10.2025 08:44 Рита Парфенова

У Харківській області запроваджено аварійні відключення електроенергії після масованої атаки

Через масштабний удар дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі України в Харківській області діють аварійні графіки відключень. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичних об’єктах України в Харківській області запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Енергетики зазначають, що такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми після чергового російського удару.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та поступовим відновленням стабільного електропостачання. Відключення триватимуть до моменту повного балансування енергосистеми, після чого їх буде скасовано.

Жителів регіону закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго) та споживати електроенергію ощадливо.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram