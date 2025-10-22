22.10.2025 08:35 Рита Парфенова

Ворог 22 рази штурмував позиції українських військових на Харківщині

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська протягом доби здійснили понад два десятки штурмових дій, намагаючись прорвати оборону українських підрозділів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку за минулу добу противник 13 разів намагався прорвати українські оборонні позиції. Бої точилися поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного, а також у напрямках Бологівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог провів дев’ять атак. Сили оборони успішно відбили штурмові дії російських підрозділів у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, а також у напрямках Петропавлівки та Курилівки.

