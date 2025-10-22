    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині під час пожежі загинула жінка, ще одна людина постраждала
22.10.2025  08:14   Рита Парфенова

На Харківщині під час пожежі загинула жінка, ще одна людина постраждала

Протягом доби на Харківщині рятувальники ліквідували 8 пожеж, провели аварійно-рятувальні роботи та вилучили понад 60 вибухонебезпечних предметів.

рятувальник дснс

Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч із 21 на 22 жовтня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 34 оперативні виїзди. За інформацією рятувальників, за добу сталося 8 пожеж, двічі виконувалися аварійно-рятувальні роботи, ще 4 рази фахівці перевіряли місця обстрілів. Крім того, 12 виїздів стосувалися надання допомоги населенню, а 8 — інших завдань служби.

Під час пожеж у регіоні одна людина загинула, ще одна зазнала травм. Трагедія сталася в селі Петрівське Ізюмського району, де загорівся приватний житловий будинок площею близько 70 квадратних метрів. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1984 року народження.

Також сапери ДСНС продовжують очищення територій області від вибухонебезпечних предметів. Протягом доби було виявлено, вилучено та знешкоджено 62 боєприпаси.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в палаючому будинку рятувальники Харківщини виявили тіло жінки.
Тэги:  дснс, пожежа, харків
