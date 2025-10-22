На Харківщині під час пожежі загинула жінка, ще одна людина постраждала

Протягом доби на Харківщині рятувальники ліквідували 8 пожеж, провели аварійно-рятувальні роботи та вилучили понад 60 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч із 21 на 22 жовтня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 34 оперативні виїзди. За інформацією рятувальників, за добу сталося 8 пожеж, двічі виконувалися аварійно-рятувальні роботи, ще 4 рази фахівці перевіряли місця обстрілів. Крім того, 12 виїздів стосувалися надання допомоги населенню, а 8 — інших завдань служби.
Під час пожеж у регіоні одна людина загинула, ще одна зазнала травм. Трагедія сталася в селі Петрівське Ізюмського району, де загорівся приватний житловий будинок площею близько 70 квадратних метрів. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1984 року народження.
Також сапери ДСНС продовжують очищення територій області від вибухонебезпечних предметів. Протягом доби було виявлено, вилучено та знешкоджено 62 боєприпаси.
Комментариев: 0
День сприятливий для нових ідей та сміливих рішень. Інтуїція допоможе уникнути непорозумінь і знайти правильний шлях навіть у складних ситуаціях.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. За прогнозом синоптиків, вдень опадів не передбачається.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день поінформованості про заїкання.
влажность:
давление:
ветер: