21.10.2025 16:36 Дмитро Колонєй

Українські воїни відбивають шість атак росіян на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 21 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Бологівки й Колодязного. Авіаудару КАБами зазнав Харків.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають наступальні дії ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На даний час дві атаки ворога відбито, ще п’ять боїв продовжуються..

