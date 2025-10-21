Українські воїни відбивають шість атак росіян на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 21 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до лютого 2026 року.
День сприятливий для спокійної роботи та роздумів про майбутнє. Не варто поспішати — уважність і терпіння принесуть кращі результати, ніж імпульсивні рішення.
У вівторок у Харкові очікується похмура та дощова погода. Зранку можливий дрібний дощ, який у денні години посилиться. Ближче до вечора опади поступово зменшаться, а небо залишатиметься затягнутим хмарами.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
