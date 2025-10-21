    
Главная Новини Харкова Армія Українські воїни відбивають шість атак росіян на Харківщині
21.10.2025  16:36   Дмитро Колонєй

Українські воїни відбивають шість атак росіян на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 21 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Бологівки й Колодязного. Авіаудару КАБами зазнав Харків.
     
  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають наступальні дії ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На даний час дві атаки ворога відбито, ще п’ять боїв продовжуються..

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до лютого 2026 року.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
