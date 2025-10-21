    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Автобус на Салтівці змінив графік руху
21.10.2025  16:20   Віталій Хіневич

Автобус на Салтівці змінив графік руху

Доступний новий розклад руху автобуса №48 запроваджений з 20 жовтня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, відтепер останнє відправлення в робочі дні з кінцевої зупинки «Автостанція Салтівська» здійснюється о 21:33.
 
Графік руху автобуса №48
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відремонтували вул. Кооперативну та продовжують роботи на інших вулицях.
 
Тэги:  автобуси, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.02 Дороги та транспорт Харків отримає фінансування на закупівлю 30 електробусів 26.09 Дороги та транспорт Ремонтні роботи змінять маршрут руху автобусів у Харкові 29.07 Дороги та транспорт До Харкова прямують дев'ять автобусів «MAN» від міста-побратима Нюрнберга
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 