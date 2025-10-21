    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ув'язнено екс-президента Франції Ніколя Саркозі
21.10.2025  16:00   Дмитро Колонєй

Ув'язнено екс-президента Франції Ніколя Саркозі

Стало відомо, чим буде займатися за гратами перший засуджений екс-президент країни та що є у нього у камері.

Сів у тюрму екс-президент Франції Ніколя Саркозі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Франція вперше в історії  ув'язнила свого екс-президента - 70-річний Ніколя Саркозі почав відбувати 5-річний термін у справі щодо незаконного фінансування кампанії 2007 року засобами режиму Каддафі. У в'язницю екс-президента провела його дружина, італійська модель та співачка Карла Бруні.
 
 
Відбуватиме покарання Саркозі у камері площею дев'ять квадратних метрів, у розпорядженні колишнього президента телефон, холодильник, плита, телевізор та ванна кімната. У тюрмі Саркозі планує написати книгу мемуарів.
 
