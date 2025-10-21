    
Главная Новини Харкова Суспільство Рятувальники попередили громадян про заморозки
21.10.2025  15:40   Віталій Хіневич

Рятувальники попередили громадян про заморозки

У низці областей країни за прогнозами синоптиків очікуються заморозки у повітрі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Вночі 23 жовтня у Харківській, Донецькій та Луганській областях синоптики Укргідрометцентру прогнозують заморозки в повітрі 0–3°. 
 
Оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.
 
Громадян просять бути обережними та уважними.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня 20.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня 19.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 