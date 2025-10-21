    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові водій позашляховика двічі порушив ПДР та зікнувся з фурою
21.10.2025  15:36   

У Харкові водій позашляховика двічі порушив ПДР та зікнувся з фурою

Як сталася аварія з'ясовують поліцейські Харкова.

Потрапив до лікарні після ДТП водій Range Rover, який двічі порушив правила та зіткнувся з Renault: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 жовтня 20245 року  на вулиці Клочківській 60-річний водій автомобіля Range Rover не пропустив інших учасників дорожнього руху, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Renault, яким керував 65-річний чоловік.
 
Водій Range Rover травмувався та був госпіталізований до лікарні.
 
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніш РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкова BMW врізався в стелу пам’ятника, четверо пасажирів отримали травми.
 
Тэги:  дтп, аварія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Надзвичайні події У центрі Харкова BMW врізався в стелу пам’ятника: четверо пасажирів отримали травми (фото) 16.10 Надзвичайні події У центрі Харкова розбилися автівки у жорсткій аварії 15.10 Надзвичайні події Поліцейські розповіли подробиці аварії у Харкові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 