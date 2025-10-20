    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У центрі Харкова BMW врізався в стелу пам’ятника: четверо пасажирів отримали травми (фото)
20.10.2025  12:35   Рита Парфенова

У центрі Харкова BMW врізався в стелу пам’ятника: четверо пасажирів отримали травми (фото)

На проспекті Незалежності водій BMW не вибрав безпечної швидкості та наїхав на стелу пам’ятника. Постраждали четверо пасажирів віком від 24 до 27 років.

BMW врізався в стелу пам’ятника в центрі Харкова: четверо постраждалих

Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 жовтня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Незалежності в Харкові. Водій автомобіля BMW, не обравши безпечну швидкість руху, здійснив наїзд на стелу пам’ятника.

BMW врізався в стелу пам’ятника в центрі Харкова: четверо постраждалих

Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів автомобіля у віці від 24 до 27 років. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, всі обставини ДТП наразі з’ясовуються.

Поліція проводить перевірку для встановлення причин і винних осіб.

BMW врізався в стелу пам’ятника в центрі Харкова: четверо постраждалих

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ розповідав, як на харківському проспекті іномарка перетворилася на металобрухт.
Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 Надзвичайні події У центрі Харкова розбилися автівки у жорсткій аварії 15.10 Надзвичайні події Поліцейські розповіли подробиці аварії у Харкові (фото) 15.10 Надзвичайні події На харківському проспекті сталася автотроща з перекиданням, є постраждалі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 