У центрі Харкова BMW врізався в стелу пам’ятника: четверо пасажирів отримали травми (фото)

На проспекті Незалежності водій BMW не вибрав безпечної швидкості та наїхав на стелу пам’ятника. Постраждали четверо пасажирів віком від 24 до 27 років.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 жовтня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Незалежності в Харкові. Водій автомобіля BMW, не обравши безпечну швидкість руху, здійснив наїзд на стелу пам’ятника.

Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів автомобіля у віці від 24 до 27 років. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, всі обставини ДТП наразі з’ясовуються.

Поліція проводить перевірку для встановлення причин і винних осіб.

