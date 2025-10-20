У Харкові очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Уночі 23–24 жовтня в області очікуються заморозки 0–3° на поверхні ґрунту. Рівень небезпечності – I (жовтий).
Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє: вночі 23–24 жовтня по області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0–3°.
Рівень небезпечності визначено першим, жовтим, що означає необхідність підвищеної обережності.
Фахівці рекомендують аграріям і власникам присадибних ділянок подбати про захист рослин від можливих пошкоджень холодом. Також водіям варто бути обережними на дорогах у ранкові години через можливу слизькість покриття.
Раніше РЕДПОСТ. писав, що ночі 22 жовтня по місту та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту в діапазоні від 0 до 3 градусів.
У Харкові прогнозується похмура погода. Хмари переважатимуть упродовж усього дня, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
