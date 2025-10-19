    
19.10.2025  12:49   Рита Парфенова

Синоптики попереджають про осінні заморозки на Харківщині

Метеорологи попереджають про заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3° С, рівень небезпечності – перший, жовтий.


Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр гідрометеорології повідомляє про небезпечні метеорологічні явища вночі 22 жовтня, передає РЕДПОСТ

По місту та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту в діапазоні від 0 до 3 градусів. Рівень небезпечності визначено першим, жовтим, що означає необхідність підвищеної обережності.

Метеорологи радять жителям регіону уважно стежити за погодними умовами, обережно пересуватися вночі на вулиці та враховувати можливі ускладнення для автомобільного транспорту. Оновлення прогнозу погоди можна отримувати на офіційних ресурсах Харківського гідрометцентру.

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 19 жовтня 2025 року.
Тэги:  негода, харків
