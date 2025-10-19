    
19.10.2025  09:39   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 жовтня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) становить:

  • Харків – 13
  • Золочів – 10
  • Богодухів – 10
  • Коломак – 11
  • Великий Бурлук – 13
  • Печеніги – 12
  • Слобожанське – 13
  • Берестин – 10
  • Лозова – 12
  • Ізюм – 10
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 18 жовтня 2025 року.
