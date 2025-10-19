На Харківщині поліція документує наслідки ворожих атак: фото

    
Упродовж минулої доби під ударами російських військ перебували Харків, Богодухівський, Куп’янський та Лозівський райони.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, протягом доби окупанти застосовували керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів; Загинула одна людина, 14 – постраждали.

Вранці ворог завдав удару по Харкову – один із дронів влучив у вікно гуртожитку на першому поверсі, інший пошкодив гаражний кооператив. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Золочівській громаді на дорозі між селами ударний безпілотник знищив цивільний автомобіль. Загинув 35-річний чоловік, ще троє пасажирів пережили сильний стрес.

У селі Ківшарівка внаслідок обстрілу поранення дістав 83-річний місцевий мешканець. У Куп’янському районі FPV-дрон влучив у легковик, поранивши цивільного чоловіка.

У Сподобівці ворог застосував авіабомбу – двоє людей отримали поранення. Також стало відомо, що 16 жовтня у селі Осинове постраждала жінка.

Увечері противник відкрив вогонь по місту Лозова. Унаслідок удару спалахнула пожежа, травмувалися шестеро людей – п’ять жінок віком 47, 52, 56 і дві по 79 років, а також 39-річний чоловік. Потерпілі отримали вибухові поранення, переломи та ознаки гострої стресової реакції. Вогонь пошкодив приватні будинки та адміністративні споруди.

Поліцейські здійснили огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. 

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах області. 

