На Харківщині літню жінку визволили з-під уламків після удару авіабомби (відео, фото)

У селі Осинове російська авіабомба зруйнувала кілька приватних будинків. Під уламками одного з них опинилася літня жінка, яку вдалося врятувати завдяки спільним діям поліцейських і рятувальників.

Унаслідок авіаційного удару по селу Осинове Куп’янського району, завданого збройними формуваннями росії, було зруйновано декілька приватних будинків. За попередніми даними, окупанти застосували керовану авіабомбу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час розбору завалів співробітники Куп’янського районного відділу поліції разом із поліцейськими Полку особливого призначення та рятувальниками виявили під уламками 83-річну місцеву мешканку.

Поліцейські оперативно деблокували постраждалу, евакуювали її в безпечне місце та передали медикам для подальшого лікування.

Правоохоронці задокументували факт воєнного злочину, скоєного військовими рф. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — «Порушення законів та звичаїв війни».

