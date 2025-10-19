19.10.2025 09:02 Рита Парфенова

Росія атакувала Харків і громади області: 1 загиблий, 14 поранених

Під ударами опинилися Харків, Лозова, Куп’янськ-Вузловий, Баранівка, Сподобівка та Шевченкове. Ворог застосував 10 КАБів і FPV-дрони – зруйновано десятки будинків.



На фото м. Лозова

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення:

у селі Баранівка Золочівської громади загинув 35-річний чоловік. Постраждали чоловіки 31, 33 та 49 років.

у селі Сподобівка Шевченківської громади травмовані двоє чоловіків – 19 і 25 років.

внаслідок атак у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 83-річний чоловік, у селі Шевченкове – 82-річна жінка.

у місті Лозова поранення дістали п’ятеро жінок віком від 47 до 80 років і 39-річний чоловік. У селищі Куп’янськ-Вузловий поранено 44-річного чоловіка.

Російські окупанти активно використовували різні види озброєння:

10 керованих авіабомб;

3 FPV-дрони;

1 безпілотник (тип уточнюється).

Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру:

у Харкові – скління вікон гуртожитку;

у Куп’янському районі – понад 20 приватних будинків у селах Сподобівка, Андріївка, Осинове та Куп’янськ-Вузловий, а також транспортні засоби;

у Лозівському районі – 12 приватних будинків;

у Богодухівському районі – автомобіль у селі Баранівка.

