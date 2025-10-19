Росія атакувала Харків і громади області: 1 загиблий, 14 поранених

Під ударами опинилися Харків, Лозова, Куп’янськ-Вузловий, Баранівка, Сподобівка та Шевченкове. Ворог застосував 10 КАБів і FPV-дрони – зруйновано десятки будинків.
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 – отримали поранення:
Російські окупанти активно використовували різні види озброєння:
Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру:
