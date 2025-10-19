    
19.10.2025  08:44   Рита Парфенова

На Харківщині ворог здійснив майже 20 штурмів за добу

Противник активізував наступальні дії на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках, застосовуючи авіацію та штурмові групи.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби російські війська вісім разів атакували позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка. Усі штурмові спроби противника були відбиті.

На Куп’янському напрямку відбулося одинадцять бойових зіткнень. Сили оборони дали відсіч атакам у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка, а також у напрямках Малої Шапківки та Піщаного.

Окрім штурмів, агресор завдавав авіаційних ударів по території Харківщини. Під вогонь авіації потрапили райони населених пунктів Сподобівка та Лозова.

Раніше РЕДПОСТ публікував фото наслідків авіаудару по Лозовій.

 

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
