19.10.2025 08:16 Рита Парфенова

У Лозовій внаслідок авіаудару горів житловий будинок – постраждали шестеро людей

Протягом доби з 18 по 19 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, зокрема гасили пожежі після ворожих обстрілів і знешкоджували вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Упродовж доби з 18 по 19 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів. З них 8 – на ліквідацію пожеж (1 спричинена обстрілом), 5 – на перевірку місць ударів, 2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 – для допомоги населенню, решта – інші виклики.

Найбільш серйозний інцидент стався 18 жовтня близько 17:30 у місті Лозова. Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору. Внаслідок влучання зруйновано приватне домоволодіння, загорівся житловий будинок на площі 80 кв. м. Постраждали шестеро людей.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

