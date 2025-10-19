У Лозовій внаслідок авіаудару горів житловий будинок – постраждали шестеро людей

Протягом доби з 18 по 19 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, зокрема гасили пожежі після ворожих обстрілів і знешкоджували вибухонебезпечні предмети.
Чудовий день для прийняття важливих рішень і переговорів, коли ви здатні знайти компроміс. Сміливо діліться ідеями, день сприятливий для успіху.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.
У третю неділю жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.
