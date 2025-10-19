    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Лозовій внаслідок авіаудару горів житловий будинок – постраждали шестеро людей
19.10.2025  08:16   Рита Парфенова

У Лозовій внаслідок авіаудару горів житловий будинок – постраждали шестеро людей

Протягом доби з 18 по 19 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, зокрема гасили пожежі після ворожих обстрілів і знешкоджували вибухонебезпечні предмети.

Авіаудар по Лозовій: постраждали шестеро людей, згорів будинок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Упродовж доби з 18 по 19 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів. З них 8 – на ліквідацію пожеж (1 спричинена обстрілом), 5 – на перевірку місць ударів, 2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 – для допомоги населенню, решта – інші виклики.
 
Найбільш серйозний інцидент стався 18 жовтня близько 17:30 у місті Лозова. Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору. Внаслідок влучання зруйновано приватне домоволодіння, загорівся житловий будинок на площі 80 кв. м. Постраждали шестеро людей.
 
Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ публікував фото наслідків авіаудару по Лозовій.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 Надзвичайні події На Харківщині через обстріли виникли дев’ять пожеж – ДСНС 15.10 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені обстрілами, – є постраждалий 14.10 Надзвичайні події Безпілотники рф атакували Великий Бурлук – у приватному секторі спалахнули пожежі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 