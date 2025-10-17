17.10.2025 17:00 Дмитро Колонєй

По вулицях та майданах Харкова припинять рух трамваїв та тролейбусів

Коли та чому це станеться і як ходитиме транспорт розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ, з 11:00 до 14:00 19 жовтня 2025 року, через проведенням робіт АТ «Харківобленерго»,. буде припинений рух трамваїв на

вул. Полтавський Шлях,

майдані Сергіївському,

майдані Павлівському,

майдані Конституції,

пр. Героїв Харкова, на ділянці від бул. Гончарівського до майдану Захисників України,

а також тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на

вул. Вернадського,

вул. Кузнечній,

майдані Павлівському та

узвозі Соборному

Громадський транспорт курсуватиме так:

трамвай №3:

розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - бул. Гончарівський - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;

трамвай №5:

розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - парк Машинобудівників;

трамвай №6:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - бул. Гончарівський - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;

тролейбус №3:

розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова) - пр. Олександрівський - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська»;

тролейбус №6:

розворотне коло «Залізнична станція «Основа» - вул. Павла Тичини - вул. Деповська - вул. Південнопроектна - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - вул. Садовопаркова - розворотне коло «Парк «Зустріч».

У цей період працюватимуть тимчасові маршрути:

тролейбус №10:

розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - вул. Одеська;

у зворотному напрямку: вул. Одеська - пр. Аерокосмічний - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;

автобус №6:

універмаг «Харків» - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - вул. Благовіщенська - вул. Дмитрівська - вул. Коцарська - вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський).