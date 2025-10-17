17.10.2025 17:00 Дмитро Колонєй
По вулицях та майданах Харкова припинять рух трамваїв та тролейбусів
Коли та чому це станеться і як ходитиме транспорт розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 11:00 до 14:00 19 жовтня 2025 року, через проведенням робіт АТ «Харківобленерго»,. буде припинений рух трамваїв на
-
вул. Полтавський Шлях,
-
майдані Сергіївському,
-
майдані Павлівському,
-
майдані Конституції,
-
пр. Героїв Харкова, на ділянці від бул. Гончарівського до майдану Захисників України,
а також тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на
-
вул. Вернадського,
-
вул. Кузнечній,
-
майдані Павлівському та
-
узвозі Соборному
Громадський транспорт курсуватиме так:
трамвай №3:
-
розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - бул. Гончарівський - вул. Полтавський Шлях - розворотне коло «Залютине»;
трамвай №5:
-
розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - парк Машинобудівників;
трамвай №6:
-
розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - бул. Гончарівський - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон»;
тролейбус №3:
-
розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова) - пр. Олександрівський - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська»;
тролейбус №6:
-
розворотне коло «Залізнична станція «Основа» - вул. Павла Тичини - вул. Деповська - вул. Південнопроектна - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - вул. Садовопаркова - розворотне коло «Парк «Зустріч».
У цей період працюватимуть тимчасові маршрути:
тролейбус №10:
-
розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - вул. Одеська;
-
у зворотному напрямку: вул. Одеська - пр. Аерокосмічний - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;
автобус №6:
-
універмаг «Харків» - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - вул. Благовіщенська - вул. Дмитрівська - вул. Коцарська - вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський).
