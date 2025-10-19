Унаслідок обстрілу Андріївки на Харківщині виникла пожежа

Ворог атакував населений пункт Великобурлуцької громади авіаційними бомбами. Відомо про займання, інформація щодо руйнувань уточнюється.
19 жовтня близько 03:30 російські війська здійснили обстріл села Андріївка Великобурлуцької громади, передає РЕДПОСТ. За даними начальника Харківської ОВА Олега Канашевича, ворог застосував чотири авіаційні керовані бомби (КАБ). Унаслідок удару виникла пожежа.
Наразі інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Відомостей про загиблих чи постраждалих не надходило.
