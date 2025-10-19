    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Унаслідок обстрілу Андріївки на Харківщині виникла пожежа
19.10.2025  14:50   Рита Парфенова

Унаслідок обстрілу Андріївки на Харківщині виникла пожежа

Ворог атакував населений пункт Великобурлуцької громади авіаційними бомбами. Відомо про займання, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Пожежа після обстрілу Андріївки авіабомбами – Харківщина

19 жовтня близько 03:30 російські війська здійснили обстріл села Андріївка Великобурлуцької громади, передає РЕДПОСТ. За даними начальника Харківської ОВА Олега Канашевича, ворог застосував чотири авіаційні керовані бомби (КАБ). Унаслідок удару виникла пожежа.

Наразі інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Відомостей про загиблих чи постраждалих не надходило.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах області. 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.10 Надзвичайні події На Куп’янщині внаслідок російського обстрілу загинув 71-річний чоловік 19.10 Надзвичайні події На Харківщині літню жінку визволили з-під уламків після удару авіабомби (відео, фото) 19.10 Надзвичайні події На Харківщині поліція документує наслідки ворожих атак: фото
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 