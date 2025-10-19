На Куп’янському напрямку пілоти «Фенікса» знищили пункт управління БпЛА окупантів (відео)

Бійці прикордонного підрозділу «Фенікс» ефективно працюють на Куп’янському напрямку – знищують укриття, техніку та позиції противника за допомогою безпілотників.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Куп’янському напрямку ситуація залишається під контролем українських сил. Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» активно застосовують безпілотники для ураження позицій противника.
Оператори дронів завдають прицільних ударів по укриттях окупантів, виявляють і ліквідовують диверсійні групи, а також знищують сховки зі зброєю.
Крім того, у тилу противника українські воїни виявили та знищили пункт управління російськими БпЛА.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як аеророзвідка «Гарту» виявляє укриті позиції та замасковану техніку окупантів — після цього по цілях працюють дронарі та артилерія.
