19.10.2025 16:43 Рита Парфенова

Сили оборони стримують атаки окупантів біля Вовчанська та Бологівки

Українські військові стримують штурмові дії окупантів на Харківщині. Найзапекліші бої точаться поблизу Вовчанська, Тихого та Бологівки.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку тривають активні бойові дії. Сили оборони України відбили п’ять штурмів російських військ поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, а також у напрямку Дворічанського та Бологівки. Наразі ще два боєзіткнення залишаються в активній фазі.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну спробу прорвати оборону українських підрозділів у районі населеного пункту Піщане. Наступальні дії окупантів були успішно зупинені.

