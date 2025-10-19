19.10.2025 17:39 Рита Парфенова

На Куп’янщині внаслідок російського обстрілу загинув 71-річний чоловік

Російські війська завдали чергового удару по населеному пункту Куп’янського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, поліція розпочала розслідування воєнного злочину.

Уранці 19 жовтня близько 08:30 російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл території Куп’янського району Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За попередньою інформацією, удар було нанесено із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Унаслідок ворожої атаки загинув 71-річний мешканець населеного пункту. На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського районного відділу поліції, яка фіксує наслідки злочину та збирає докази чергового порушення міжнародного гуманітарного права з боку армії рф.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — «Порушення законів та звичаїв війни».

