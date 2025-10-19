На Харківщині дрон допоміг поліції знайти зниклу дитину

У Берестинському районі завдяки безпілотнику поліцейські оперативно виявили малолітню дитину, яка зникла 18 жовтня. Дитину знайшли живою та неушкодженою.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Берестинському районі Харківської області правоохоронці розшукали зниклу дитину за допомогою сучасного безпілотника. 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення малолітньої особи. До пошукових робіт було залучено особовий склад поліції та безпілотний літальний апарат, переданий офіцеру громади в межах проєкту Управління головної інспекції ГУНП.
Капітан поліції Андрій Греш, використовуючи дрон DJI Mavic 3, оперативно обстежив важкодоступну місцевість. Саме завдяки сучасним технологіям вдалося швидко виявити дитину та передати координати наземним пошуковим групам.
На щастя, малюка знайшли живим і неушкодженим. У поліції наголошують, що використання БпЛА у щоденній роботі стає важливим інструментом, який допомагає рятувати життя та підвищує ефективність реагування в екстрених ситуаціях.
Комментариев: 0
Чудовий день для прийняття важливих рішень і переговорів, коли ви здатні знайти компроміс. Сміливо діліться ідеями, день сприятливий для успіху.
У Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Ближче до вечора можливий дощ.
У третю неділю жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.
влажность:
давление:
ветер: