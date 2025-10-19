    
19.10.2025  18:49

На Харківщині дрон допоміг поліції знайти зниклу дитину

У Берестинському районі завдяки безпілотнику поліцейські оперативно виявили малолітню дитину, яка зникла 18 жовтня. Дитину знайшли живою та неушкодженою.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Берестинському районі Харківської області правоохоронці розшукали зниклу дитину за допомогою сучасного безпілотника. 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення малолітньої особи. До пошукових робіт було залучено особовий склад поліції та безпілотний літальний апарат, переданий офіцеру громади в межах проєкту Управління головної інспекції ГУНП.

Капітан поліції Андрій Греш, використовуючи дрон DJI Mavic 3, оперативно обстежив важкодоступну місцевість. Саме завдяки сучасним технологіям вдалося швидко виявити дитину та передати координати наземним пошуковим групам.

На щастя, малюка знайшли живим і неушкодженим. У поліції наголошують, що використання БпЛА у щоденній роботі стає важливим інструментом, який допомагає рятувати життя та підвищує ефективність реагування в екстрених ситуаціях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області.
Тэги:  розшук, харків
