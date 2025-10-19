    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Унаслідок ударів по Золочівській громаді пошкоджено адмінбудівлю “Харківобленерго”
19.10.2025  19:19   Рита Парфенова

Унаслідок ударів по Золочівській громаді пошкоджено адмінбудівлю “Харківобленерго”

Протягом години ворог двічі атакував Золочівську громаду на Харківщині — дронами та авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджено адмінбудівлю “Харківобленерго”, без постраждалих.

Протягом години ворог двічі атакував Золочівську громаду: пошкоджено “Харківобленерго”

Ввечері 19 жовтня російські війська завдали двох ударів по території Золочівської громади Харківської області. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

О 17:15 окупанти застосували дрон (попередньо “Блискавка”) по території районного відділення “Харківобленерго” в селищі Золочів. Внаслідок влучання в землю пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Постраждалих немає, електропостачання не перервано.

Близько 17:50 російські війська скинули чотири авіаційні керовані бомби (КАБи) на околиці села Уди тієї ж громади. Інформації про руйнування чи поранених не надходило.

Правоохоронці та представники енергетичних служб фіксують наслідки обстрілів і визначають масштаби пошкоджень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах області. 
