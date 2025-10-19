19.10.2025 19:19 Рита Парфенова

Унаслідок ударів по Золочівській громаді пошкоджено адмінбудівлю “Харківобленерго”

Протягом години ворог двічі атакував Золочівську громаду на Харківщині — дронами та авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджено адмінбудівлю “Харківобленерго”, без постраждалих.

Ввечері 19 жовтня російські війська завдали двох ударів по території Золочівської громади Харківської області. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

О 17:15 окупанти застосували дрон (попередньо “Блискавка”) по території районного відділення “Харківобленерго” в селищі Золочів. Внаслідок влучання в землю пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Постраждалих немає, електропостачання не перервано.

Близько 17:50 російські війська скинули чотири авіаційні керовані бомби (КАБи) на околиці села Уди тієї ж громади. Інформації про руйнування чи поранених не надходило.

Правоохоронці та представники енергетичних служб фіксують наслідки обстрілів і визначають масштаби пошкоджень.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків і п’яти населених пунктах області.