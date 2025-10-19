19.10.2025 20:19 Рита Парфенова

Зимовий час 2025: що варто зробити заздалегідь, аби уникнути стресу для організму

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня. Як підготувати організм, щоб уникнути стресу, сонливості й зберегти працездатність — читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Щороку мільйони людей по всьому світу переводять годинники, щоб перейти на зимовий час. Це явище, яке передбачає переведення стрілок годинника на одну годину назад, допомагає економити світловий день та краще пристосуватися до природного ритму сонця. У 2025 році в Україні перехід на зимовий час відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня. О 04:00 стрілки слід перевести на одну годину назад, тож спати ми будемо на годину довше.

Підготовка до зміни часу допомагає організму легше адаптуватися і уникнути стресу, сонливості чи зниження працездатності. Основне правило – почати підготовку за кілька днів до переведення годинника. Слід поступово змінювати режим сну: лягати і прокидатися на 15–20 хвилин раніше або пізніше, залежно від вашого внутрішнього біоритму.

Також важливо звернути увагу на харчування та фізичну активність. Легкі прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримати циркадні ритми, а збалансований раціон – уникнути відчуття втоми. Уникайте надмірної кави та важкої їжі перед сном, щоб нічний відпочинок був якісним.

Для людей із підвищеною чутливістю до стресу або проблемами зі сном можна використовувати додаткові методи релаксації: тепла ванна, медитація або спокійна музика перед сном. Перехід на зимовий час – це невеликий, але важливий крок у підтримці здорового ритму дня та підготовці організму до коротших осінніх і зимових днів.

Головне – плануйте свій день і ніч заздалегідь, слухайте свої біоритми і давайте організму час адаптуватися до змін. Це дозволить без стресу пережити перехід на зимовий час і зберегти енергію для щоденних справ.

