На Харківщині 20 жовтня запровадять обмеження електропостачання для промислових споживачів

У понеділок, 20 жовтня, в регіоні тимчасово діятимуть графіки обмеження потужності через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
20 жовтня на території Харківської області з 06:00 до 22:00 планується вимушене застосування графіків обмеження електричної потужності для промислових підприємств. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
Причиною введення таких заходів стали пошкодження, спричинені попередніми російськими ударами по енергетичній інфраструктурі регіону.
Жителів області закликають споживати електроенергію ощадливо, аби знизити навантаження на енергосистему.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області вводять обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Комментариев: 0
Чудовий день для прийняття важливих рішень і переговорів, коли ви здатні знайти компроміс. Сміливо діліться ідеями, день сприятливий для успіху.
У Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Ближче до вечора можливий дощ.
У третю неділю жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.
влажность:
давление:
ветер: