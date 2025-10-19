    
19.10.2025  21:04   Рита Парфенова

На Харківщині 20 жовтня запровадять обмеження електропостачання для промислових споживачів

У понеділок, 20 жовтня, в регіоні тимчасово діятимуть графіки обмеження потужності через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.


Фото з відкритих джерел

20 жовтня на території Харківської області з 06:00 до 22:00 планується вимушене застосування графіків обмеження електричної потужності для промислових підприємств. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Причиною введення таких заходів стали пошкодження, спричинені попередніми російськими ударами по енергетичній інфраструктурі регіону.

Жителів області закликають споживати електроенергію ощадливо, аби знизити навантаження на енергосистему.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області вводять обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Тэги:  відключення світла, харків
