Смугастий хіт: легкий та швидкий торт «Зебра»
Тане в роті, а готується – просто.
, торт «Зебра» – це один із тих рецептів, який не потребує особливих навичок та продуктів, але завжди викликає захоплення своїм ефектним виглядом та ніжним смаком. Класичний, вологий, із чергуванням світлого та шоколадного бісквіту, цей торт стане ідеальним доповненням до чаю або прикрасою будь-якого столу.
Торт «Зебра»
Продукти:
-
250 г сметани
-
2 яйця
-
200 г борошна
-
100-120 г цукру
-
20 г вершкового масла
-
2 ст. какао
-
7-8 г розпушувача
-
щіпка солі
-
ванілін (за смаком)
-
рослинна олія (для змащування форми)
Покроковий рецепт приготування:
-
Збити яйця з|із| цукром віночком.
-
Розтопити вершкове масло|мастило|.
-
Влити його в яєчно-цукрову суміш.
-
Додати сметану.
-
Перемішати до однорідності.
-
Відкласти 2 ложки борошна.
-
Змішати борошно з розпушувачем, сіллю і ваніліном.
-
Втрутити суху суміш у тісто.
-
Розділити тісто на дві рівні частини.
-
Додати какао в половину тесту.
-
Втрутити борошно, що залишилося, в другу половину тіста, щоб консистенція була однаковою.
-
Змастити форму для випікання олією.
-
Викласти тісто у форму, чергуючи ложку світлого та ложку темного тіста у центр форми.
-
Розігріти духовку до 200 градусів.
-
Випікати торт 30-35 хвилин в духовці,
-
Перевірити готовність зубочисткою (вона має вийти сухою).
-
За бажанням, розрізати готовий торт навпіл і просочити будь-яким кремом.
-
Або полити торт зверху розтопленим шоколадом.
