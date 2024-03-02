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02.03.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Рецепт ніжного шифонового бісквіту на молоці та олії

Класичний варіант смачної страви, з якою ні в кого не виникне проблем.

Як приготувати шифоновий бісквіт на молоці та олії
 
Як пише РЕДПОСТ, шифоновий - найніжніший і найлегший з бісквітів. Він вийде якщо його правильно готувати.
 

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Що треба врахувати

 
  • Дотримуватись пропорцій інгредієнтів та технологію з рецепту.
  • Не відкривайте духовку в процесі випікання, щоб він не опав!
  • Охолоджувати готовий шифоновий бісквіт на решітці, а потім можна нарізати його на коржі або подавати до чаю.

Шифоновий бісквіт на молоці та олії

Продукти:

  • 3 яйця,
  • 80 г цукру,
  • 35 г рослинної олії,
  • 50 мл молока,
  • 5 г розпушувача,
  • 5 г ванільного цукру,
  • 100 г борошна,
  • 1 щіпка солі.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відокремити яєчні жовтки від білків.
  2. Віночком збити жовтки із половиною цукру.
  3. Додати олію
  4. Перемішати.
  5. Туди ж додати борошно, що просіяє, розпушувач і ванільний цукор.
  6. Міксером збити білки із сіллю.
  7. Поступово додати цукор, що залишився.
  8. Збивати білки та лопаткою втрутити їх у тісто.
  9. Випікати бісквіт 45 хвилин у духовці при 170 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати шпинатні вафлі.

 
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Тэги:  рецепт, десерт, бісквіт, молоко, олія
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