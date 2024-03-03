Прогноз погоди у Харкові на 3 березня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 1 - 3º морозу, вдень 3 - 5º тепла.
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Сьогоднішній гороскоп заохочує проводити час на свіжому повітрі та далеко від рутини. День сприятливий для спілкування та навчання, але варто бути обережним із радикальними рішеннями. В особистому житті відкриваються можливості для нових знайомств та яскравих емоцій.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щорічно у першу неділю березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.
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