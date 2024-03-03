03.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 березня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1 - 3º морозу, вдень 3 - 5º тепла.

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