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03.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 березня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1 - 3º морозу, вдень 3 - 5º тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо навколо Місяця з’явилися туманні кола, незабаром буде хуртовина.
  • Туманна погода віщує холодне та дощове літо.
  • Грім цього дня обіцяє врожайний рік.
  • У минулі часи говорили: "Розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору".
  • Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни й відродження природи.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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