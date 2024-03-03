03.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогоднішній гороскоп заохочує проводити час на свіжому повітрі та далеко від рутини. День сприятливий для спілкування та навчання, але варто бути обережним із радикальними рішеннями. В особистому житті відкриваються можливості для нових знайомств та яскравих емоцій.



Фото з відкритих джерел

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну просто протипоказано сидіти на одному місці! Життя вимагає від нього нових подій, емоцій, вражень і якнайбільше адреналіну в крові! Зірки радять Овну не стримувати свою потяг до двох речей: до руху та спілкування. Заняття фітнесом, шопінг, ранкова пробіжка, нові знайомства – все це просто життєво необхідне йому. Можливо, Овну захочеться полоскотати свої нерви екстремальними видами спорту чи фліртом із незнайомцем. Чому б і ні? Головне, не втрачати контроль над ситуацією та над собою.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю весь день буде важко всидіти на місці! Його енергія вимагатиме виходу, змушуючи хапатися, як за рятівну соломинку, за будь-який шанс урізноманітнити своє життя. Можливо, він викличеться з'їздити кудись під надуманим приводом або вплутається в суперечку, аби все було не як завжди. А якщо вже у Тельця з'явиться шанс раніше закінчити справи - тільки його і бачили! Адже робота не вовк!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Доля дає Близнюкам чудовий шанс якщо і не озолотитися, то як мінімум поправити своє фінансове становище! Протягом дня Близнюків можуть чекати будь-які грошові сюрпризи: скромні (і не дуже) премії за працю, відданий борг, подарунок від близької людини або хоча б обіцянку золотих гір у перспективі. Якщо ж Близнюки збиралися пошукати більш грошову посаду, гарний день для того, щоби зібратися з духом і зважитися на цей крок!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак перебуватиме в піднесеному, позитивному стані духу, завдяки чому його справи можуть просуватися ніби самі собою. Він однаково граючи зможе впоратися як з монотонною роботою, так і з проектами, що вимагають аналізу чи креативного підходу. І друзі, і колеги Раку сміливо можуть закривати їм будь-яку амбразуру: у стані внутрішньої гармонії він здатний зробити за день набагато більше, ніж звичайно. А втомитися набагато менше.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев отримає несподівану нагороду за свою працю! Це може бути подяка начальства, підвищення у кар'єрі або подарунок від коханої людини. Втім, можливі й інші варіанти приємних подій у житті Лева: відданий борг, незапланований прибуток, відрядження на Канари чи щось таке. Словом, фортуна обіцяє обернутися до Лева своїм усміхненим обличчям. Цілком можливо, це стане початком нової смуги успіхів у його житті.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На дівчину чекає непростий день – події можуть розвиватися зовсім не так, як вона запланувала. Якогось моменту вона здатна випустити ініціативу з рук і перестати контролювати ситуацію. Зірки кажуть, що все це – наслідок поганої підготовки чи недостатньої поінформованості Діви у якомусь питанні. Тому, якщо вона не хоче втратити більше, ніж знайти, їй слід братися тільки за ті справи та проекти, в яких вона повністю впевнена.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам зайнятися проектом, який вони виношували вже давно. Можливо, не вистачає зовсім небагато, щоби вдихнути в нього життя! Більше того, саме Терези можуть отримати якісь позитивні звістки, які допоможуть їм запустити проект у найближчому майбутньому. Це може бути грошові надходження, інформація, необхідні контакти чи згоду близьких. Терезам варто скористатися цим шансом, щоб проект нарешті запрацював.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки попереджають Скорпіона: він має шанс зіткнутися зі чутками, які негативно вплинуть на його кар'єру, статус чи рівень життя! Причому Скорпіон може стати не лише жертвою цих чуток, а й постраждати через те, що сам розпускає їх. Отже, щоб уникнути неприємностей, йому варто тримати свою думку про навколишніх при собі. А от прислухатися до того, про що говорять довкола, Скорпіонові просто необхідно – це дозволить йому знайти джерело пліток і дасть шанс уберегтися від них.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець відчуває таке почуття, як ревнощі до чужих успіхів і розчарування своїми. Можливо, на це його наштовхне заохочення когось із колег або усвідомлення того, що в його справах намітився ступор. Навколишні здаються йому успішнішими? Зірки радять Стрільцю менше озиратися на всі боки, зайнявшись власними справами. Згадайте період, коли ви були «на коні», і зафіксуйте це почуття – воно дозволить вам, не оглядаючись на інших, підкорити нові вершини!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Головною рушійною силою Козерога у будь-яких справах стане здорова конкуренція. Це почуття може виникнути у нього стосовно досягнень колег, друзів чи близьких. Головне, що саме воно підстьобуватиме Козерога, змушуючи діяти енергійніше, ніж зазвичай. Можливо, на хвилі азарту Козеріг зробить кроки, які іншим часом не зробив би з обережності. Ну а наскільки цей ризик виявиться виправданим, стане ясно пізніше, другого дня.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде налаштований на організованість та порядок у будь-яких питаннях. А ще на... конфлікт – принаймні оточуючим може так здаватися. З одного боку, Водолій не зазнає чужого втручання ні в чому і жорстко стоятиме на своєму, з іншого ж – схильний критикувати всіх навколо і роздавати непрохані поради. Сам Водолій буде свято впевнений у тому, що діє на користь справи, і в якихось питаннях справді може мати рацію. Але тільки не в питаннях збереження спокою та нервів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Запорукою успіху Риб буде їхнє вміння тонко відчувати, куди дме вітер. Ситуація вимагатиме від них орієнтуватися на ходу, підлаштовуватися та викладати свої ідеї так, щоб вони обов'язково припали до душі оточуючим. Зате з усіх можливих варіантів дій Риби здатні безпомилково вибрати той, який виявиться найвигіднішим для них. Навіть якщо їм доведеться трохи покривити душею чи змінити свій звичний стиль дій.