03.03.2024 07:30 Рита Парфенова

3 березня яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у першу неділю березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.





Усі провідні теле- та радіокомпанії світу надають ефір дітям та дитячим передачам – «налаштовуються на дитячу хвилю».



А своє професійне свято цього дня відзначають усі працівники, зайняті виробництвом дитячих телевізійних програм та радіопередач.



Цього дня діти, підлітки та молодь стають не лише слухачами та глядачами, вони активно беруть участь у процесі створення програми, у різноманітних мас-медійних заходах. Усім надається можливість розповісти про свої мрії, бажання, а також обмінятися іншою насущною інформацією з однолітками не лише у своїй країні, а й у будь-якому куточку світу.

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Щорічно 3 березня усі країни відзначають Всесвітній день дикої природи. Ця дата обрана не випадково, оскільки 3 березня 1973 року було прийнято Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою знищення. Документ містить визначення базових понять: вид, зразок, інтродукція з моря та інші. Також Конвенція регулює правила торгівлі з урахуванням захисту екології.



І 20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила проголосити 3 березня Всесвітнім днем дикої природи з метою підвищення рівня обізнаності широкому загалу у питаннях дикої фауни та флори.



Поява такого свята зумовлена розумінням необхідності збереження біологічного різноманіття на планеті. Турбота про збереження чисельності видів фауни і флори, що зникають, про можливі наслідки їх повного зникнення для інших видів підштовхує небайдужих людей науки, політики, економічної сфери і простих громадян по всьому світу об'єднувати зусилля задля порятунку того, що багато в чому гине через втручання людини в світ природи.



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Щорічно 3 березня відзначається Всесвітній день письменника – професійне свято, яке закликає «четверту владу» виступати проти негативних аспектів демократичного друку.



Повна назва цього свята Всесвітній день миру для письменника, його було засновано за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який проходив з 12 по 18 січня 1986 року.



У 1921 році був створений ПЕН-клуб (назва – абревіатура, утворена першими літерами слів поети (англ. poets), очеркісти (англ. essayists) та автори новел, романісти (англ. novelists). За сукупністю ці три літери створюють слово «ручка» (англ. pen).



Це міжнародне об'єднання письменників, яке, як сказано у Хартії ПЕН-клубу, «виступає на захист принципів свободи інформації всередині кожної країни та між усіма країнами. Його члени зобов'язуються виступати проти придушення свободи слова в будь-якій її формі в тих країнах і суспільствах, до яких вони належать, а також у всьому світі, коли це можливо.



Саме свято – Всесвітній день письменника – сьогодні відзначається у багатьох країнах світу, причому не лише письменниками, а й вважається професійним святом усіх представників «четвертої влади». Нерідко до цього дня приурочені церемонії вручення різних літературних премій і вшанування літературних діячів, що найбільш відзначилися.



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Щорічно 3 березня відзначається Міжнародний день охорони здоров'я вуха та слуху, який започатковано ВООЗ.



Передбачається, що цього дня медичні та волонтерські організації у різних країнах мають проводити заходи, спрямовані на те, щоб підвищувати обізнаність населення щодо можливих проблем, пов'язаних зі слухом.



На сьогоднішній день втрата слуху вважається найпоширенішою сенсорною формою інвалідності у світі. За даними ВООЗ, від глухоти та порушень слуху страждають понад 275 мільйонів людей. Основними причинами глухоти та приглухуватості (неповної втрати слуху) називають хронічні інфекції вуха, ряд захворювань: краснуха, кір, свинка, менінгіт, – а також вплив деяких лікарських препаратів та шкідливих факторів навколишнього середовища, насамперед шуму.



На думку медиків, близько половини всіх випадків глухоти та інших порушень слуху можна запобігти, усунувши причини їхнього розвитку. Серед превентивних заходів найчастіше називають імунізацію населення, охорону здоров'я матері та дитини, забезпечення гігієни праці.



Крім того, лікарі дають поради батькам. Зокрема, рекомендується стежити, щоб до вух дитини не потрапляла брудна вода; не шльопати дитину, особливо по вухах; навчати дітей не вставляти у вуха сторонні предмети; у разі будь-яких тривожних симптомів негайно звертатися до лікарні.

Також цього дня

У 1815 році у Швейцарії почав функціонувати перший у світі промисловий сироварний завод.



1820 – народилася Елізабет Блеквелл, англійка, перша у світі жінка-лікар.



1847 – народився Олександр Грейам Белл, американський винахідник, творець телефонного апарату.



1866 – у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер – Національну парламентську бібліотеку України).



1875 - прем'єра в Парижі опери "Кармен" Жоржа Бізе завершилася провалом. Лібретто опери дорікали у вульгарності, а музику – надмірної «вченості», безбарвності, недостатньої романтичності та вишуканості. Як результат – оперу оголосили «аморальною». Провал «Кармен» важко подіяв на Бізе і фатально позначився на його здоров'я, рівно через три місяці, 3 червня 1875 року, Бізе помер. Йому було лише 36 років.



1883 – народився Сиріл Берт, британський психолог. Відомий роботами з вивчення впливу спадковості на інтелект та поведінку.



1917 – історик Михайло Грушевський очолив організовану у Києві Українську Центральну Раду. Нова влада об'єднувала представників головних українських політичних партій та протрималася аж до квітня наступного року.



1919 – відправлено першу у світі міжнародну авіапошту.



1923 – побачив світ перший номер американського журналу «Time».



1935 – народився Володимир Хмельницький, український режисер.



1960 – англійський прем'єр-міністр Гарольд Макміллан у промові в Кейптауні запустив в обіг крилату фразу «Вітер змін».



1966 – автоматична міжпланетна станція Місяць-9, запущена 31 січня, вперше у світі здійснила посадку на поверхню Місяця в районі Океану Бур та передала першу місячну фотопанораму.



1978 – останки Чарлі Чапліна були викрадені з його могили у Швейцарії.



1994 – Україна та США підписали договір про дружбу та співпрацю.



2005 – Стів Фоссетт здійснив перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer.

2020 – оголошено про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні.

2022 – Грузія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу

Іменини відзначають:

Василь, Віктор, Володимир, Євген, Кузьма, Лев, Максим, Павло, Пилип, Федот.