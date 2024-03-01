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01.03.2024  16:33   

У Харкові змінять маршрут 5 трамваїв

Як саме ходитимуть трамваї поінформували в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У Харкові змінять маршрут 5 трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ, у неділю трамваї №6, 8, 16, 16А та 27 тимчасово змінять маршрути
 
Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в'їзду Семиградського до вул. Героїв Праці, а також на Салтівському шосе та у пров. Салтівському буде припинений з 9:30 до 15:00 3 березня.
 
Ттмваї ходитумть так:
 

Трамвай №6:

 
  • розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
 

Трамвай №8:

  • розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
 

Трамваї №16, 16А:

 
  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 

Трамвай №27:

  • розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

 

Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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