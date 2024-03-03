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03.03.2024  08:18   Рита Парфенова

Сили оборони відбили чотири атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнало село Берестове Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 березня 2024 року.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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