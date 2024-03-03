Сили оборони відбили чотири атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнало село Берестове Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 березня 2024 року.
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