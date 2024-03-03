Рятувальники Харківщини загасили пожежу після обстрілу та два десятки підпалів очерету

Протягом останніх 24 годин рятувальники 28 разів виїзджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, у селі Липці Харківського району ворожі війська спричинили одну пожежу. У результаті обстрілу було пошкоджено 4 приватні домоволодіння та автомобіль. Немає постраждалих чи загиблих. Для ліквідації вогню було залучено 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.
Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали 21 раз на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Вогнем було охоплено територію площею понад 16 га. Часто такі пожежі виникають через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою.
Загалом протягом доби з 2 по 3 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.
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