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03.03.2024  09:34   Рита Парфенова

Вовчанськ та Куп'янськ потерпають від ворожих обстрілів: ситуація на ранок 3 березня

Понад 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворожих сил.


Фото: ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували населені пункти Дворічна, Берестове, Піщане та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Берестове, Куп'янськ.

Також зафіксовані руйнування:

  • 2 березня о 9:50 м. Куп'янськ був під ворожим обстрілом, що призвело до авіаудару по околицях міста та поранення 55-річного волонтера осколками. Також пошкоджено цивільний автомобіль;
  • о 13:45 у м. Вовчанськ будинок був пошкоджений в результаті обстрілу, але без постраждалих;
  • о 20:50 с. Олександрівка Богодухівського району опинилося під мінометним обстрілом, що призвело до пошкодження приватного будинку, але без постраждалих;
  • 3 березня о 7:20 в м. Вовчанськ будівля закладу освіти була пошкоджена в результаті ворожого обстрілу, але без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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