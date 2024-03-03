03.03.2024 10:01 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 13

Богодухів – 11

Коломак – 11

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 13

Слобожанське – 17

Купянск – 10

Красноград – 10

Лозова – 12

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 2 березня 2024 року.