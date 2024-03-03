Наслідки обстрілів Харківщини показали у поліції (фото)

Наслідки воєнних злочинів росіян задокументували слідчі, повідомляє РЕДПОСТ.

Місто Куп'янськ постраждало від обстрілу, під час якого був поранений цивільний чоловік, якого доставили до лікарні. Також пошкоджений легковий автомобіль пораненого.

Селище Липці було обстріляне ракетами С-300, що призвело до пошкодження будівлі селищної ради, будинку культури, приватних будинків, гаража та автомобіля.

У місті Вовчанськ через артобстріл пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.