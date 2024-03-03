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03.03.2024  10:35   Рита Парфенова

Наслідки обстрілів Харківщини показали у поліції (фото)

Протягом доби російські війська поранили цивільного чоловіка і завдали руйнувань приватним будинкам у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.

Російські війська завдали руйнувань приватним будинкам у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах

Наслідки воєнних злочинів росіян задокументували слідчі, повідомляє РЕДПОСТ.

Місто Куп'янськ постраждало від обстрілу, під час якого був поранений цивільний чоловік, якого доставили до лікарні. Також пошкоджений легковий автомобіль пораненого.

Російські війська завдали руйнувань приватним будинкам у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах

Селище Липці було обстріляне ракетами С-300, що призвело до пошкодження будівлі селищної ради, будинку культури, приватних будинків, гаража та автомобіля.

Російські війська завдали руйнувань приватним будинкам у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах

У місті Вовчанськ через артобстріл пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Російські війська завдали руйнувань приватним будинкам у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.

Російські війська завдали руйнувань приватним будинкам у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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