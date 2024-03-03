Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувались крадіжок, хуліганства та привласнення чужого майна.

Троє осіб були доставлені до територіальних підрозділів для перевірки у зв'язку з підозрою у сприянні диверсійно-розвідувальним групам та пропагандистській діяльності.

На блокпостах області було перевірено понад 2640 транспортних засобів з метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти.

Поліцейські викрили 5 осіб у незаконному обігу наркотиків, у яких вилучили заборонені речовини.

Також зафіксовано 16 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 12 громадян отримали травми.

У місті Первомайський водія, що перебував у стані сп'яніння, викрили та притягнули до відповідальності поліцейські.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.