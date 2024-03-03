Бійці ДСНС ліквідували пожежу внаслідок ворожого прильоту по Вовчанську (фото)

У місті Вовчанськ рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по будівлі навчального закладу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, вранці 3 березня ворог завдав авіаудару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу частково була зруйнована одноповерхова будівля місцевого навчального закладу. В одному з приміщень сталось загоряння на площі 5 кв.м.
Вогнеборці швидко загасили пожежу після чого проводили роботи з розбиранню завалів та обстеженню зруйнованої частини будівлі.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди.
Комментариев: 0
Сьогоднішній гороскоп заохочує проводити час на свіжому повітрі та далеко від рутини. День сприятливий для спілкування та навчання, але варто бути обережним із радикальними рішеннями. В особистому житті відкриваються можливості для нових знайомств та яскравих емоцій.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щорічно у першу неділю березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.
влажность:
давление:
ветер: