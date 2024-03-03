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03.03.2024  11:50   Рита Парфенова

Бійці ДСНС ліквідували пожежу внаслідок ворожого прильоту по Вовчанську (фото)

У місті Вовчанськ рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по будівлі навчального закладу.

пожежа вовчанськ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, вранці 3 березня ворог завдав авіаудару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу частково була зруйнована одноповерхова будівля місцевого навчального закладу. В одному з приміщень сталось загоряння на площі 5 кв.м.

пожежа вовчанськ

Вогнеборці швидко загасили пожежу після чого проводили роботи з розбиранню завалів та обстеженню зруйнованої частини будівлі.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

пожежа вовчанськ

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди.

пожежа вовчанськ

пожежа вовчанськ

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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