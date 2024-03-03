    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині внаслідок обстрілу поранено цивільного
03.03.2024  12:54   Рита Парфенова

На Харківщині внаслідок обстрілу поранено цивільного

Місцевий житель села Петропавлівка на Харківщині зазнав поранення внаслідок обстрілу населеного пункту військовими рф.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 3 березня о 8:30 село Петропавлівка Куп'янського району було обстріляне ворогом.

У результаті цього постраждав 60-річний цивільний чоловік, який був доставлений до медичної установи для надання допомоги. Також був пошкоджений приватний будинок.

Наразі триває ліквідація наслідків події.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Вовчанськ рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по будівлі навчального закладу.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.03 Надзвичайні події Наслідки обстрілів Харківщини показали у поліції (фото) 03.03 Надзвичайні події Вовчанськ та Куп'янськ потерпають від ворожих обстрілів: ситуація на ранок 3 березня 01.03 Надзвичайні події Вогнеборці загасили пожежі, спричинені ударами окупантів по Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 