На Харківщині внаслідок обстрілу поранено цивільного

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 3 березня о 8:30 село Петропавлівка Куп'янського району було обстріляне ворогом.

У результаті цього постраждав 60-річний цивільний чоловік, який був доставлений до медичної установи для надання допомоги. Також був пошкоджений приватний будинок.

Наразі триває ліквідація наслідків події.

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