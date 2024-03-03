Рибалка потонув на водосховищі під Харковом

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 2 лютого, на Печенізькому водосховищі у селищі Старий Салтів, на відстані одного кілометра від берега, сталася трагедія: під кригу провалився рибалка і загинув. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Рятувальники акцентують увагу на небезпеці: оскільки температура повітря підвищилася, крига на водоймах стала дуже тонкою або зовсім відсутня. Це створює значний ризик для життя тих, хто ризикує і виходить на кригу, ігноруючи безпекові застереження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди.