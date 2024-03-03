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03.03.2024  14:51   Рита Парфенова

Харківський обласний лабцентр шукає співробітників

Державна установа «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» запрошує на роботу фахівців.

вакансія

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр, пропонуються наступні вакансії:

  • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи;
  • інженер (радіологія) лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;
  • лаборант з бактеріології бактеріологічної лабораторії відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;
  • фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки відділу документообігу та інформаційно-роз’яснювальної роботи;
  • інспектор з кадрів (військовий облік) відділу кадрового забезпечення;
  • бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
  • інженер з охорони праці адміністративно-господарського відділу;
  • водій автотранспортних засобів Харківської міської філії.

Підприємство пропонує:

  • офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
  • стабільну заробітну плату;
  • комфортні умови для роботи;
  • доброзичливий та професійний колектив.

За справкою телефонувати 3153286, контактна особа Тимошенко Валерія Вікторівна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 29 лютого 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1228 вакансій.

Тэги:  вакансія, харків
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