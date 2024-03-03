Харківський обласний лабцентр шукає співробітників

Державна установа «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» запрошує на роботу фахівців.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр, пропонуються наступні вакансії:
Підприємство пропонує:
За справкою телефонувати 3153286, контактна особа Тимошенко Валерія Вікторівна.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 29 лютого 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1228 вакансій.
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